В Петербурге после нападения с ножом суд отпустил виновного: так хотел и пострадавший

В Петербурге Кировский районный суд вынес приговор в отношении Сирожиддина Кодирова, которого признали виноватым по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью при наличии определенных обстоятельств». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Известно, что 31 октября прошлого года Кодиров из-за неприязни к потерпевшему острым предметом нанес три удара по телу, чем причинил тяжкий вред здоровью.

Оказалось, что мужчины знакомы и давно находятся в неком конфликте.

И вот однажды на улице виновного остановил потерпевший, он захотел с ним поговорить. Первый же воспринял это как призыв к действию. Он достал из рюкзака нож, который у него остался от пикника и ударил мужчину.

Однако у Кодирова хорошая репутация во всех смыслах, при чем даже сам потерпевший был против лишения свободы нападавшего, суд это учел и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 месяцев в исправительной колонии общего режима. А затем Кодиров был освобожден в зале суда по отбытию.

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