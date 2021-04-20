Меркель заявила, что Германия приняла решение в пользу «Северного потока-2»

Она отметила, что страна хочет развивать торговые отношения с Россией.
Канцлер Ангела Меркель заявила, что Германия выступает за строительство «Северного потока – 2», а также намерена развивать торговые отношения с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.
Политик считает, что споры вокруг строительства «Северного потока – 2» появились из-за более масштабных разногласий между Европой и Москвой. Это, добавляет Меркель, элемент политической борьбы, но Германия не будет противиться происходящему.
«Хочу указать, что газ «Северного потока — 1″ не хуже того, что идет транзитом через Украину, или газ, который приходит из России через Турцию»,
— подчеркнула канцлер.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Минюст США утвердил два пакета санкций против газопровода «Северный поток — 2».