Петербуржец отсудил 2,5 млн рублей за сорванный отдых в Новой Зеландии

Деньги гражданину выплатит турагентство.

В Санкт-Петербурге туристическое агентство «Шайн Трэвел клаб» выплатит местному жителю 2,5 миллиона рублей из-за сорванного отпуска. Об этом сегодня, 20 апреля, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Летом 2019 года мужчина заключил договор с турагентством на 387,5 тысяч рублей. За эту сумму ему обещали предоставить 10 ночей в отелях Новой Зеландии, 10 экскурсий, аренду автомобиля и оформление визы. После этого мужчина подал документы на визу – он понял, что ему отказали, только в аэропорту.

Турагентство не помогло своего клиенту и отправило его отдыхать в Таиланд. Суд постановил, что вина компании присутствует, поэтому она должна выплатить штраф, неустойку, возместить стоимость авиабилетов, стоимость тур в Исландию и покрыть все судебные расходы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Италия начнет принимать российских туристов уже этим летом.