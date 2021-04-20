Песков больше не собирается комментировать вопросы о здоровье Навального

Песков не хочет больше отвечать на вопросы о Навальном. Фото: http://kremlin.ru/

Песков не хочет больше отвечать на вопросы о Навальном. Фото: http://kremlin.ru/

Представитель Кремля переадресовал их во ФСИН и прокуратуру.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что больше не собирается комментировать происходящее с Алексеем Навальным. Об этом пишет РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что журналистам стоит обращаться с такими запросами во ФИСН или же в прокуратуру, но никак не к нему или президенту.

«Собственно, мы больше не имеем возможности комментировать вообще вот эту ситуацию, этого гражданина, этого осужденного. И не будем этого делать»,

— сказал он журналистам.

Он объяснил, что не располагает никакими данными, поэтому говорить нечего. Напоминаем, что во время весенней сессии ПАСЕ парламентарии планируют обсуждать в том числе арест и содержание под стражей Навального.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что США грозят России последствиями в случае смерти Навального.