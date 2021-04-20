Песков больше не собирается комментировать вопросы о здоровье Навального

Представитель Кремля переадресовал их во ФСИН и прокуратуру.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что больше не собирается комментировать происходящее с Алексеем Навальным. Об этом пишет РИА Новости.
Представитель Кремля отметил, что журналистам стоит обращаться с такими запросами во ФИСН или же в прокуратуру, но никак не к нему или президенту.
«Собственно, мы больше не имеем возможности комментировать вообще вот эту ситуацию, этого гражданина, этого осужденного. И не будем этого делать»,
— сказал он журналистам.
Он объяснил, что не располагает никакими данными, поэтому говорить нечего. Напоминаем, что во время весенней сессии ПАСЕ парламентарии планируют обсуждать в том числе арест и содержание под стражей Навального.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что США грозят России последствиями в случае смерти Навального.