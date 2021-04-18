США грозят России последствиями в случае смерти Навального

США грозят России последствиями в случае смерти Навального
Блогер Алексей Навальный. Фото: www.instagram.com/navalny

Блогер неоднократно жаловался на плохое самочувствие и требует пустить к нему врача.

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джек Салливан заявил, что России стоит помнить о последствиях в том случае, если заключенный Алексей Навальный умрет в колонии. Об этом пишет РИА Новости.

Салливан отметил, что американские власти уже связывались с Кремлем и предупредили их о том, что смерть Навального никому с рук не сойдет. Напоминаем, что блогер неоднократно жаловался на самочувствие и просил пустить к нему определенного врача. Он отказывается от лечения, которое ему предлагает ему тюрьма. Чтобы добиться своего, Навальный объявил голодовку – на фоне отказа от пищи он начал чувствовать себя еще хуже.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Навальный заявил, что его готовы насильно кормить в тюрьме. Он отметил, что к нему приходила «женщина-полковник», которая обратила внимание на серьезное ухудшение здоровья блогера.

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