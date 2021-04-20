Более 4 тысяч петербуржцев подали заявки на оплату полной стоимости путевки в лагеря

В Санкт-Петербурге началась летняя оздоровительная кампания.

В Санкт-Петербурге стартовала летняя оздоровительная кампания: с 19 апреля заявки на оплату полной стоимости путевок для льготных категорий граждан, а также на компенсацию части стоимости путевок для детей работающих граждан подали более четырех тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно, что написать заявление можно в 54 МФЦ, а также в четырех мобильных офисах на базе автотранспорта.

«Подать заявления и документы в МФЦ на оплату полной стоимости путевок необходимо до 28.05.2021 на I летнюю смену и до 21.06.2021 на II летнюю смену»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Смольном назвали сумму компенсации за путевку в летний лагерь. Родители маленьких петербуржцев смогут получить компенсацию за летний отдых детей в размере 20 124 рубля.