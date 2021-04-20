Смольный прокомментировал претензии КСП к Фонду капремонта

Контрольно-счетная палата Петербурга в течение марта изучала деятельность городского Фонда капитального ремонта с 2018 по 2020 годы и выявила свыше сотни нарушений на сумму 1,3 миллиарда рублей.

Кроме того, по итогам аудита, проведенного под руководством Егора Бушева, выяснилось, что ежегодно на счетах Фонда остаются неизрасходованные средства. К концу 2020 года у ведомства накопилось 5,2 млрд рублей, полученных в качестве взносов от горожан.

КСП считает, что деятельность Фонда и программа капитального ремонта не дает реальных результатов, тогда как представители Жилищного комитета и самого Фонда с этим категорически не согласны. Чиновники утверждают, что исполняемость программы стабильно держится на уровне 95%.

Ответил на претензии Контрольно-счетной палаты заместитель председателя Жилкома Роман Канивцов. По его словам, проверяющие представили в отчете одностороннюю позицию. Замечаниям, высказанные сотрудниками КСП, дали мотивированные возражения, которые в итоге не упоминались в документах. Канивцов подчеркнул, что финансирование Фонда находится на контроле правительства Петербурга, что дает основания не сомневаться в честности и прозрачности работы учреждения.

Директор Фонда капремонта Петр Погребняк также высказался по данному вопросу. Он объяснил, что на счету ведомства всегда есть нескончаемый остаток — 5% от собранных за год средств. Притом этот порог был снижен до 5% вместо 10% в 2020 году, именно по инициативе представителей Фонда.

Погребняк добавил, что организация нередко работает в рассрочку, а также старается сэкономить деньги, чем и объясняется внушительная сумма, накопленная на счету Фонда. Но, как подчеркнул глава учреждения, «эти деньги остаются в котле, они никуда не уходят».

Подробнее о том, как распоряжаются финансами в ФКР, и почему плата за капремонт при такой эффективной оптимизации бюджета продолжает расти, Gazeta.SPb рассказывала в ноябре прошлого года.