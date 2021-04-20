Руководители Ленинградской области отчитались о доходах

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко за год заработал 6,8 млн рублей. Фото: Baltphoto

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко за год заработал 6,8 млн рублей. Фото: Baltphoto

Опубликованы сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные губернатором и лицами, замещающими государственные должности Ленинградской области за 2020 год.

Так, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко за год заработал 6,8 млн рублей. Из транспорта ему принадлежит легковой автомобиль Land Rover Defender, квадроцикл Ямаха 700, снегоход, мотоцикл Harley-Davidson FLHXSE, прицеп для квадроцикла и прицеп бортовой с крышкой. Вся недвижимость принадлежат его супруге.

Среди лиц, замещающих государственные должности Ленинградской области в Администрации Ленинградской области больше всех доход за 2020 год составил у председателя комитета государственного заказа Ленинградской области Денис Толстых — 13,6 млн рублей.

Среди вице-губернаторов Ленинградской области и заместителей Председателя Правительства Ленинградской области больше всех доход за 2020 год составил у вице-губернатора Ленинградской области по внутренней политике Анна Данилюк — 9,7 млн рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти ввели новые правила обращения с открытым огнем.