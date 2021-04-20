Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля

Президент России Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию 21 апреля.

Мероприятие начнется в полдень по московскому времени и пройдет в очном режиме, трансляция будет вестись в прямом эфире главных телеканалов страны. Российский лидер огласит системные меры поддержки и обозначит направления развития государства после пандемии коронавируса.

Как сообщил ТАСС, на формат мероприятия повлияла эпидемиологическая ситуация в стране. Журналистов предупреждали о необходимости социальной дистанции и масочного режима, а также наличии нескольких отрицательных тестов на COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 22 апреля Владимир Путин выступит на саммите по климату.