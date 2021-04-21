В Госдуме назвали возможные темы послания Путина к Федеральному собранию

В Госдуме назвали возможные темы послания Путина к Федеральному собранию
Ежегодное послание Путина к Федеральному собранию состоится 21 апреля. Фото: сайт Кремля

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб раскрыла возможные темы ежегодного послания президента Владимира Путина к Федеральному собрания.

Депутат в беседе с изданием «ПолитЭксперт» выразила уверенность, что в первую очередь тема выступления Путина будет связана с социальными вопросами. По ее мнению, президент затронет вопросы новых инструментов борьбы с бедностью. Она предположила, что речь может пойти и о новых пособиях и выплатах. Бессараб считает, что также президент будет говорить о вопросах, связанных с малым и средним бизнесом.

Помимо этого, депутат полагает, что глава государства расскажет о механизмах, благодаря которым россияне смогут активнее зарабатывать и выйти из кризиса.

Ежегодное послание Путина к Федеральному собранию состоится 21 апреля. Его выступление начнется в полдень по московскому времени.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин обратился к участникам Форума Труда.

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