В Госдуме назвали возможные темы послания Путина к Федеральному собранию

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб раскрыла возможные темы ежегодного послания президента Владимира Путина к Федеральному собрания.

Депутат в беседе с изданием «ПолитЭксперт» выразила уверенность, что в первую очередь тема выступления Путина будет связана с социальными вопросами. По ее мнению, президент затронет вопросы новых инструментов борьбы с бедностью. Она предположила, что речь может пойти и о новых пособиях и выплатах. Бессараб считает, что также президент будет говорить о вопросах, связанных с малым и средним бизнесом.

Помимо этого, депутат полагает, что глава государства расскажет о механизмах, благодаря которым россияне смогут активнее зарабатывать и выйти из кризиса.

Ежегодное послание Путина к Федеральному собранию состоится 21 апреля. Его выступление начнется в полдень по московскому времени.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин обратился к участникам Форума Труда.