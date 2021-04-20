Путин обратился к участникам Форума Труда

Глава государства отметил особую важность крупнейшей в стране дискуссионной площадки в сфере трудовых отношений в связи с новыми глобальными вызовами, с которыми столкнулись и РФ, и весь мир. Фото: kremlin.ru

Глава государства отметил особую важность крупнейшей в стране дискуссионной площадки в сфере трудовых отношений в связи с новыми глобальными вызовами, с которыми столкнулись и РФ, и весь мир. Фото: kremlin.ru

Президент России направил телеграмму участникам V Санкт-Петербургского Международного Форума Труда. Глава государства отметил особую важность крупнейшей в стране дискуссионной площадки в сфере трудовых отношений в связи с новыми глобальными вызовами, с которыми столкнулись и РФ, и весь мир.

В телеграмме, адресованной участникам, организаторам и гостям V Международного форума труда, Владимир Путин отметил, что за прошедшее время ваши традиционные встречи стали заметным событием в деловой жизни Санкт-Петербурга и всей страны.

Путин сообщил, что в центре повестки нынешнего форума – поиск единых подходов, нацеленных на повышение производительности труда, совершенствование системы профессиональной подготовки и переподготовки специалистов, рост востребованности людей с ограниченными возможностями по здоровью, регулирование трудовой миграции.

V Санкт-Петербургский Международный Форум Труда пройдет 20-23 апреля 2021 года. В течение недели в его работе примут участие до 10 тысяч человек в очном формате, и более 200 тысяч специалистов – дистанционно.

Цель Форума — разработка предложений по формированию межгосударственной, государственной политики и управленческих решений в области труда и занятости в новой социально-экономической реальности.