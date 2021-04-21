Обследование на COVID-19 за сутки прошли 16 660 петербуржцев

Обследование на COVID-19 за сутки прошли 16 660 петербуржцев
Петербуржцы проходят тесты на коронавирус. Фото: unsplash

Санкт-Петербург продолжает обследовать население на коронавирусную инфекцию нового типа. За прошедшие сутки были проведены 16 660 тест на COVID-19.

Об этом стало известно в среду, 21 апреля. Как сообщает городской оперштаб по борьбе с распространением коронавируса, за сутки в Единую региональную информационно-справочную службу позвонили 13 909 петербуржцев. Узнать интересующую информацию о коронавирусе можно по номеру 122.

С начала октября на портале #мывместе зарегистрировался 1471 волонтер, 1168 из которых уже прошли обучение и получили аккредитацию. Они выполнили 6926 заявки.

Также с осени гуманитарная помощь оказана 206 539 нуждающимся петербуржцам. Волонтеры доставили им продуктовые наборы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач оценил вероятность повторного заражения COVID при новой волне пандемии.

новости СПб обследование на коронавирус оперштаб тесты на коронавирус


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге задержали подозреваемого в распространении интимных фото в ...
Обследование на COVID-19 за сутки прошли 16 660 петербуржцев
Испытания теплосетей Петербурга на прочность начнутся 17 мая
После пожара на 5-ой Красноармейской обнаружен труп женщины
Авиакомпания «Россия» провела экскурсию для девятиклассника, ...
В Петербурге задержали подозреваемых в убийстве и разбое
Минимальный прирост заболевших и полмиллиона вакцинированных – последнее о ...
Анонимы сообщили в администрацию президента о «бомбах» в ...