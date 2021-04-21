Обследование на COVID-19 за сутки прошли 16 660 петербуржцев

Санкт-Петербург продолжает обследовать население на коронавирусную инфекцию нового типа. За прошедшие сутки были проведены 16 660 тест на COVID-19.

Об этом стало известно в среду, 21 апреля. Как сообщает городской оперштаб по борьбе с распространением коронавируса, за сутки в Единую региональную информационно-справочную службу позвонили 13 909 петербуржцев. Узнать интересующую информацию о коронавирусе можно по номеру 122.

С начала октября на портале #мывместе зарегистрировался 1471 волонтер, 1168 из которых уже прошли обучение и получили аккредитацию. Они выполнили 6926 заявки.

Также с осени гуманитарная помощь оказана 206 539 нуждающимся петербуржцам. Волонтеры доставили им продуктовые наборы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач оценил вероятность повторного заражения COVID при новой волне пандемии.