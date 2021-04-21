В Петербурге максимально подскочил спрос на комнаты

В Петербурге все больше покупают комнаты. Фото: Pixabay

В Петербурге все больше покупают комнаты. Фото: Pixabay

В Петербурге, если сравнивать с 2020 годом, то можно заметить, как спрос на комнаты вырос на 46%. Об этом сообщает «Лента.ру».

К слову, горожане продолжают проявлять интерес к неперсональному жилью. Специалисты в области недвижимости подчеркивают максимальный рост

Эксперты говорят о рекордном росте запросов с начала этого года. Так за три месяца он показал 46% по сравнению с прошлогодними цифрам.

При этом самый большой рост спроса замечен в январе нынешнего года если сравнивать с декабрем — 23%.

Примерная цена комнаты в Центральном районе — 2,69 млн рублей, на Василеостровском острове — 2,57, а в Петроградском — 2,53 млн рублей.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что КИО продал здания бывшего лагеря в Сестрорецке и нежилое помещение в Петербурге.