Замруководителя СК Ленобласти примет граждан в Гатчине

Замруководителя СК Ленобласти примет граждан в Гатчине
Состоится встреча в Гатчине с замначальника СК. Фото : Следственный Комитет РФ

Заместитель руководителя следственного управления по Ленинградской области проведет прием граждан в Гатчине. Об этом сообщает СК России по Ленобласти.

23 апреля с 11:00 и до 13:00 часов состоится прием граждан в городе Гатчина. Проведет его заместитель руководителя СК Роман Ананьев.

Мероприятие будет происходить по адресу Гатчина, проспект 25 Октября, дом 4.

Встреча создана для того, чтобы люди могли высказать свои предложения, сообщить о нарушении их прав, пожаловаться на нарушения в действиях следователей Ленобласти, а также поговорить о трудоустройстве в органы СК.

Сообщается, что на личном приеме необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области начальник следственного отдела полиции могла потребовать у следователя часть премии.

встреча с жителями гатчина ленобласть


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Авиакомпания «Россия» провела экскурсию для девятиклассника, ...
В Петербурге задержали подозреваемых в убийстве и разбое
Минимальный прирост заболевших и полмиллиона вакцинированных – последнее о ...
Анонимы сообщили в администрацию президента о «бомбах» в ...
После нападения на табачную лавку на Энгельса, где погиб грабитель, завели ...
В Колпинском районе неизвестные оставили на мужчине рваные раны
Самым богатым вице-губернатором Петербурга оказался Максим Соколов
COVID-19 в России и мире: в Москве ухудшается ситуация, а британский штамм ...