Замруководителя СК Ленобласти примет граждан в Гатчине

Состоится встреча в Гатчине с замначальника СК. Фото : Следственный Комитет РФ

Состоится встреча в Гатчине с замначальника СК. Фото : Следственный Комитет РФ

Заместитель руководителя следственного управления по Ленинградской области проведет прием граждан в Гатчине. Об этом сообщает СК России по Ленобласти.

23 апреля с 11:00 и до 13:00 часов состоится прием граждан в городе Гатчина. Проведет его заместитель руководителя СК Роман Ананьев.

Мероприятие будет происходить по адресу Гатчина, проспект 25 Октября, дом 4.

Встреча создана для того, чтобы люди могли высказать свои предложения, сообщить о нарушении их прав, пожаловаться на нарушения в действиях следователей Ленобласти, а также поговорить о трудоустройстве в органы СК.

Сообщается, что на личном приеме необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области начальник следственного отдела полиции могла потребовать у следователя часть премии.