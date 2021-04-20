В Ленобласти начальник следственного отдела полиции могла потребовать у следователя часть премии

Следователи полагают, что имели место быть еще несколько подобных эпизодов. Фото: pixabay

Следователи полагают, что имели место быть еще несколько подобных эпизодов. Фото: pixabay

Женщину обвиняют в превышении должностных полномочий.

В Ленинградской области возбудили уголовное дело в отношении начальника следственного отдела ОМВД по Бокситогорскому району. Женщину подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в СК РФ по региону.

По предварительным данным, начальница потребовала, что ее подчиненный отдал ей часть премии, которую ему выплатили по итогам работы за 2020 год. Следователь сделала так, как ему сказали – действия нарушили его конституционные права и законные интересы.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента, а также устанавливают иные подобные эпизоды.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержали экс-начальника спецуправления МЧС из-за подозрений в мошенничестве.