В Ленобласти начальник следственного отдела полиции могла потребовать у следователя часть премии

Женщину обвиняют в превышении должностных полномочий.
В Ленинградской области возбудили уголовное дело в отношении начальника следственного отдела ОМВД по Бокситогорскому району. Женщину подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в СК РФ по региону.
По предварительным данным, начальница потребовала, что ее подчиненный отдал ей часть премии, которую ему выплатили по итогам работы за 2020 год. Следователь сделала так, как ему сказали – действия нарушили его конституционные права и законные интересы.
Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента, а также устанавливают иные подобные эпизоды.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержали экс-начальника спецуправления МЧС из-за подозрений в мошенничестве.