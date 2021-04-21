Самым богатым вице-губернатором Петербурга оказался Максим Соколов

Смольный опубликовал данные о доходах членов правительства Петербурга. Самым богатым городским вице-губернатором стал Максим Соколов.

Больше всех за прошлый год заработал вице-губернатор Максим Соколов. Его заработок в 2020-м составил 17,8 млн рублей. При этом его доходы при переходе на работу в Смольном сократились в 14 раз. Ранее он работал замдиректора ПАО «Группа ЛСР».

Также чиновник владеет квартирой, долей еще в двух квартирах, долей в земельном участке, двумя нежилыми помещениями и долями в еще двух.

Следующим в «рейтинге» по доходам стал вице-губернатор Николай Бондаренко, который за 12 месяцев прошлого года заработал 6,6 млн рублей. Далее идет руководитель администрации губернаторов Валерий Пикалев с доходом в 5,3 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стали известны доходы депутатов ЗакСа за 2020 год.