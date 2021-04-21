В Колпинском районе полиция разыскивает поджигателей бытовок на 528 тыс. рублей.

В Колпинском районе полиция разыскивает поджигателей бытовок на 528 тыс. рублей.
Полиция ищет причастных к поджогу. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Почти месяц назад полиции сообщили, что в Колпинском районе в поселке Металлострой неизвестный поджог бытовки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Так, 24 марта вечером правоохранительным органам 43-летний настоятель храма рассказал, что кто-то поджог бытовки на территории земельного участка в поселке Металлострой.

При этом ущерб пожара в подсобных помещениях для бытового самообслуживания составил 528 тыс. рублей.

По данному инциденту возбудили уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». В полиции принимаются меры по розыску и задержанию лиц, которые имеют отношение к этому преступлению.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что в Пушкинском районе в жилом деревянном доме случилось возгорание, которое тушат уже девять человек.

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