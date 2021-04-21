Местные жители Грязи разозлились на Пугачеву и Галкина из-за разбитых дорог и высокого забора

На Пугачеву и Галкина обрушились с критикой. Фото: @maxgalkinru / Instagram

На Пугачеву и Галкина обрушились с критикой. Фото: @maxgalkinru / Instagram

Местные жители деревни Грязи, в которой живет эстрадная певица Алла Пугачева со своей семьей, обиделись на Примадонну. Об этом сообщает «Собеседник.ru».

По словам пенсионерки, которая живет в деревне, звездная чета установила себе высоченный забор и теперь жителям не видно пруд.

Также женщина призналась, что дороги в деревне оказались разбитыми и это тоже, по мнению местной, дело рук Примадонны.

Она отметила, что к их замку постоянно приезжали огромные фуры. Однако ни певица, ни глава деревни никак на это не повлияли.

При этом, женщина заметила, что продуктовые наборы, которые раздают жителям Галкин и Пугачева, достаются не всем. На них могут надеяться только те, кто живет в бараках.

К слову сказать, Алла Пугачева и Максим Галкин уже не в первый раз подвергаются бурному обсуждению местных. Многие их критикуют, а некоторые и яро защищают, потому как очень рады звездам по соседству.

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