Из Петербурга в Либерию отправилось 26 тонн курицы

Мясо птицы соответствует всем требованиям и допущено к дальнейшему следованию.

Птицефабрика из Кировского района Ленинградской области экспортирует почти 26 тонн курицы. Груз должны доставить в Либерию, о чем сегодня, 21 апреля, сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Известно, что специалисты проверили курицу, а также все сопутствующие документы.

«Инспекторы Управления подтвердили соответствие мяса ветеринарным требованиям страны-получателя, после чего оно было допущено к дальнейшему следованию»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что с начала года Россельхознадзор Петербурга и Ленобласти разрешил экспорт 30 тысяч тонн мяса.