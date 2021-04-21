Осмотрели 7 офисов, 567 магазинов, больниц, судов и «Эрмитаж», эвакуировали почти тысячу человек: лжеминирования в Петербурге продолжаются

Вызывать службу ОМОНа по разминированию, к счастью, не потребовалось. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Вызывать службу ОМОНа по разминированию, к счастью, не потребовалось. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Волна ложных сообщений о минировании в Северной столице на стихает: только вчера, 20 апреля, полицейским пришлось осматривать офисы сразу нескольких крупных корпораций: «ВКонтакте», «Mail.ru», «Яндекса», — а также здание, где располагается Роскомнадзор.

В этот раз анонимы решили не мелочиться и отправили сообщение о террористических угрозах в офисах «ВКонтакте», «Mail.ru» и «Яндекса» сразу в Администрацию президента. Представители властей сразу же передали эту информацию правоохранителям. Правда, злоумышленники пообещали привести в действие взрывные устройства 1 мая, но сотрудники полиции оперативно осмотрели все семь офисов указанных в письме компаний — опасных предметов не обнаружили.

В офисе «Яндекса» на Пискаревском проспекте, однако, все же пришлось эвакуировать сотрудников. На улице вывели 680 человек.

Днем ранее, 19 числа, анонимные злоумышленники заставили стражей порядка побегать, проверяя 567 различных объектов: больниц, магазинов и судов. На проверку полицейские потратили восемь часов, за это время обыскали 12 зданий судов, 501 магазин и 54 медицинских учреждения. Кроме того, из судов пришлось эвакуировать 131 человека. На остальных объектах, к счастью, обошлось без подобных мероприятий.

В осмотрах задействовали 233 сотрудника МВД и 68 автомобилей, но ничего подозрительного, как и во все предыдущие разы, не обнаружили.

А ранним утром 14 апреля в экстренную службу поступило сообщение от некой женщины о заминировании Государственного Эрмитажа. Взрывное устройство, по её словам, находилось на третьем этаже. Правоохранители провели тщательный осмотр здания, но эта информация не подтвердилась. Позже выяснилось, что звонившая петербурженка находилась в состоянии алкогольного опьянения и, видимо, решила «пошутить». Удалось ли вычислить и задержать «шутницу», неизвестно.

Регулярные сообщения о якобы заминировании тревожат Петербург уже два года. Gazeta.SPb писала об истории анонимных звонков и писем подробнее.