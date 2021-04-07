Больницы, торговые центры, суды, школы, полицейские участки: как в Петербурге «развлекаются» лже-минеры

К счастью, хулиганы все же ограничиваются лишь письменными угрозами - специалисты, как правило, не находят опасных веществ и предметов на якобы заминированных объектах. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

К счастью, хулиганы все же ограничиваются лишь письменными угрозами - специалисты, как правило, не находят опасных веществ и предметов на якобы заминированных объектах. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Во вторник, 6 апреля, неизвестные злоумышленники заявили о якобы минировании сразу 93 медицинских учреждений Санкт-Петербурга.

Информацию об этом сразу в Администрацию президента России направила некая «Кира», которая требовала за спасение людей 2 млн рублей. Правоохранители оперативно проверили каждую больница из «заминированного» списка, но взрывчатых веществ или опасных предметов ни в зданиях, ни на прилегающих территориях не обнаружили. Эвакуация врачей и пациентов, к счастью, не потребовалась.

Возмутительно, но подобное хулиганство стало привычным для Северной столицы, поскольку анонимные угрозы о «минировании» тех или иных объектов активно поступают в полицию города с весны 2019-го, то есть, целых два года. Во время первых «волн» здания, в которых якобы были заложены взрывные устройства, эвакуировали на время проверки полицией. Позже, когда из-за ложных сообщений приходилось выводить на мороз школьников, пациентов, посетителей торговых центров, прерывать и переносить судебные заседания, процесс проверки оптимизировали: людей из зданий эвакуируют, если есть основания полагать, что угроза реальна.

Правоохранители объясняют, что отследить хулиганские сообщения практически невозможно. Сначала предполагалось, что у преступников есть конкретные требования, — к примеру, «минёры» требовали биткоины от главы «Царьград ТВ», — но потом полиция стала сомневаться в наличии у злоумышленников реальных причин.

Увы, ситуация пока подвешена в воздухе без решения. Только за последний месяц случаев анонимного «минирования», по самым скромным подсчетам, было больше десяти. Под угрозу попадал Ленинградский зоопарк, школа на проспекте Ударников, из которой пришлось эвакуировать восемь человек, торговый дом «Пассаж» на Невском проспекте.

Анонимы не обошли вниманием отделение банка на проспекте Просвещения (автор угроз требовал 10 млн рублей выкупа), отдел полиции на улице Якубовича. «Минирование» затронуло Городской суд, а также несколько торговых центров и отделения УФМС.