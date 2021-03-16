В Петербурге неизвестный «заминировал» отдел полиции на Якубовича

Полицейские обыскали здание и прилегающий к нему участок, но угроза взрыва, к счастью, не подтвердилась. Фото: pixabay

Полицейские обыскали здание и прилегающий к нему участок, но угроза взрыва, к счастью, не подтвердилась. Фото: pixabay

В дежурную часть отдела полиции по Адмиралтейскому району Северной столицы поступила анонимная угроза минирования здания.

В понедельник, 15 марта, около 19 часов в ту самую дежурную часть позвонил неизвестный мужчина, который заявил об угрозе взрыва в здании полиции на улице Якубовича, 16. Правоохранители оперативно обыскали отдел и прилегающую территорию, но взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружили. Эвакуация людей, к счастью, не потребовалась.

На данный момент стражи порядка устанавливают, кому принадлежит телефонный номер, с которого был совершен звонок. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в тот же день еще один злоумышленник позвонил в Городской суд Санкт-Петербурга. Незнакомец также заявил, что зданию угрожает взрыв, но информация не подтвердилась.