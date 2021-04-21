Первую серию нового шоу Натальи Водяновой о путешествиях по России покажут по ТВ 25 апреля

Первую серию нового шоу Натальи Водяновой о путешествиях по России покажут 25 апреля, сообщает пресс-служба сервиса PREMIER.

Водянова со своими детьми будет покорять просторы родной России. Наталья — автор проекта. Она хочет увидеть страну глазами троих детей, которые росли в Европе и мало знают о России.

Сериал представляет собой узнавание России. Продюсером тревел-шоу стал писатель Михаил Зыгарь. Водяновой также помогла Нателла Крапивина.

Первые выпуски «Русских каникул» посвящены южным областям страны. Потом ведущая с детьми отправится на север России. Вместе они будут не только наслаждаться красотами России, но и изучать традиции народов, развенчивать стереотипы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Наталья Водянова рассказала о своей настоящей фамилии. Модель рассказала, что родилась ВодянОвой.