Двум категориям россиян могут облегчить получение доплаты к пенсии

Летчикам гражданской авиации и шахтерам хотят упросить выплату соцобеспечения, пишет «Российская газета». Согласно им больше не надо будет собирать кучу бумаг и доказывать, что работали много лет.
Будущий закон обяжет работодателей предоставить в пенсионный фонд сведения о периодах работы. Также в планах сократить объем документов, которые необходимы для соцвыплаты.
Кроме того упростят запрос архивных документов, которые необходимы для установления допвыплаты указанным категориям пенсионеров.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Минтруде заявили о возможности дистанционной подачи заявления на выплаты на детей. Размер пособия будет 5650 рублей на ребенка каждый месяц. Оформить его можно на «Госуслугах. Минтруд совсем скоро подготовит документы для перечисления выплат и можно будет подавать заявления.