Двум категориям россиян могут облегчить получение доплаты к пенсии

Двум категориям россиян могут облегчить получение доплаты к пенсии
Также авторы инициативы хотят сократить объем документов, которые необходимы для установления допвыплаты. Фото: pixabay

Летчикам гражданской авиации и шахтерам хотят упросить выплату соцобеспечения, пишет «Российская газета». Согласно им больше не надо будет собирать кучу бумаг и доказывать, что работали много лет.

Будущий закон обяжет работодателей предоставить в пенсионный фонд сведения о периодах работы. Также в планах сократить объем документов, которые необходимы для соцвыплаты.

Кроме того упростят запрос архивных документов, которые необходимы для установления допвыплаты указанным категориям пенсионеров.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Минтруде заявили о возможности дистанционной подачи заявления на выплаты на детей. Размер пособия будет 5650 рублей на ребенка каждый месяц. Оформить его можно на «Госуслугах. Минтруд совсем скоро подготовит документы для перечисления выплат и можно будет подавать заявления.

законопроект летчики пенсия Россия шахтеры


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Двум категориям россиян могут облегчить получение доплаты к пенсии
Трудоустройство инвалидов работодателям субсидируют из бюджета Петербурга
В Японии предложили лечить шизофрению обычной пищевой добавкой
Первую серию нового шоу Натальи Водяновой о путешествиях по России покажут ...
Джонни Депп по-русски обратился к зрителям
В Южной Корее призвали использовать российскую вакцину «Спутник V»
В АТОР прогнозируют открытие границ с Финляндией не раньше августа
Бывший детский омбудсмен в Британии подала иск против TikTok за сбор личных ...