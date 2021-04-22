Двум категориям россиян могут облегчить получение доплаты к пенсии

Летчикам гражданской авиации и шахтерам хотят упросить выплату соцобеспечения, пишет «Российская газета». Согласно им больше не надо будет собирать кучу бумаг и доказывать, что работали много лет.

Будущий закон обяжет работодателей предоставить в пенсионный фонд сведения о периодах работы. Также в планах сократить объем документов, которые необходимы для соцвыплаты.

Кроме того упростят запрос архивных документов, которые необходимы для установления допвыплаты указанным категориям пенсионеров.