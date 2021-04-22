Более 60% россиян не поддерживают введение COVID-паспортов

Почти две трети россиян (62%) считают ненужным введение так называемых COVID-паспортов для людей с антителами к коронавирусу или сделавших прививку.

Согласно данным опроса сервиса SuperJob.ru, около 13% респондентов считают такую идею вполне удачной. Примечательно то, что среди молодежи до 24 лет введение COVID-паспортов поддерживает почти каждый пятый (19%).

Каждый четвертый опрошенный (25%) затруднился составить мнение о необходимости такого паспорта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что было предложено создать цифровой зеленый сертификат для путешествий внутри ЕС в условиях сложной эпидемиологической ситуации. В документ будут вносить информацию о прививках от COVID-19 или о перенесенной болезни, а также отрицательном тесте на новый вирус.