Житель блокадного Ленинграда стал жертвой мошенников

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в мошенничестве в отношении жителя блокадного Ленинграда. Жертвой мошенников стал 84-летний петербуржец, отдавший деньги за якобы замену электрики.

По словам потерпевшего, 12 апреля к нему в квартиру на улице Белы Куна, где он проживает со своей дочерью-инвалидом, пришла неизвестная женщина. Она преставилась «главным инженером дома» и предложила за 100 тысяч рублей произвести замену электросетей.

Узнав, что у пенсионера нет такой суммы, мошенница предложила скидку и попросила 53 тысячи рублей. Пожилой мужчина отдал требуемую сумму, но только позднее заподозрил обман.

Позже полицейские задержали подозреваемую и ее соучастника. Ими оказались 26-летняя уроженка Читинской области и 27-летний уроженец Владивостока. Оба ранее привлекались к уголовной ответственности: она – за угон, он – за кражу. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в полицию обратилась 69-летняя пенсионерка. Потерпевшая сообщила, что около десяти утра ей на мобильный телефон поступили смс сообщения о списании неизвестными с ее банковской карты денежных средств в размере 4 728 рублей.