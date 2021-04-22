В Колпинском районе Петербурга расселяют дома по программе реновации

В квартале Красный Кирпичник Колпинского района Петербурга началось расселение ветхих домов по программе реновации. После переезда жителей снесут три дома на улице Загородной.

Пока жители квартала оформляют договоры для переселения в построенные по программе дома. Первые договоры подписали 21 апреля, сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе ООО «СПб Реновация».

Жители квартала получат 54 квартиры полной чистовой отделкой. Отмечается, что новые квартиры будут превосходить по площади старые, а дополнительные «квадраты» будут отданы бесплатно. Под расселение выделено 23 464 кв. метров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в снос производится согласно планам, прописанным в адресной программе «Развитие застроенных территорий в Санкт-Петербурге». Входящие в перечень под снос дома являлись квартирными общежитиями. На каждую квартиру в таком здании приходилось от 12 до 32 комнат и всего лишь одна кухня и санузел.