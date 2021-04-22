В Ленобласти не случилось протестных акций в защиту блогера Алексея Навального

В Ленинградской области не было волнений связанных с несогласованным митингом. Фото: Baltphoto/Владислав Галушко

В Ленинградской области не было волнений связанных с несогласованным митингом. Фото: Baltphoto/Владислав Галушко

В Ленинградской области так и не случилось никаких несогласованных «масштабных протестных активностей». Об этом сообщает «Online47».

Вечером 21 апреля под Петербургом все было спокойно. Бойкое анонсирование в специальных группах в социальных сетях не заставило граждан выйти на площади городов.

Известно, что в Гатчине и Выборге могли случиться активные события. Там штабы «Навальный» собирались устроить шествия. Однако ничего необычного не зафиксировано. Так, горожане спокойно прогуливались по улицам.

При этом особо наблюдательные заметили несколько грустных молодых людей.

По данным телеграмм-канала «Тайны Ленинградского двора» на Красной площади в Выборге было насчитано 13 человек. Однако они были похожи на обыкновенных прохожих. В их руках не было ни плакатов, ни фонариков.

Канал также отметил, что сотрудники редакции заметили лишь семерых на площади.

Стоит заметить, что в Гатчине абсолютно не было заинтересованных в мероприятии людей. Известно, что в Токсово, Мурино и Киришах увидели по одному человеку с плакатами. Это было больше похоже на «одиночный пикет».

Стоит заметить, что жители в который раз проявляют сознательность и не посещают подобные мероприятия. В январе в области поклонникам блогера Алексея Навального также не получилось организовать массовую встречу.