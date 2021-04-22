В Ленобласти нарушителей весенней просушки проверят на уплату налогов

Весенняя просушка региональных трасс проводится каждый год. Фото: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти

Весенняя просушка региональных трасс проводится каждый год. Фото: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти

В Ленобласти водителей большегрузов, которые ездят по региональным дорогам во время весенних весовых ограничений, проверят на уплату налогов.

Поводом для проверок стала «наглость карьеров и перевозчиков нерудных материалов, работающих в окрестностях порта в Усть-Луге». Независимый эколог Сергей Грибалев заснял, как перевозчики нерудных материалов, работающих на карьере в Усть-Луге, продолжают отгрузку в период весенней просушки.

Как сообщила пресс-служба дорожного комитета 47-го региона, таким образом тяжелые машины разрушают покрытие магистралей, ставя под угрозу безопасность других водителей.

Данные нарушителей «Ленавтодор» отныне передает в налоговую службу, ОБЭП и правоохранительные органы. Кроме того, очевидцев просят присылать фотографии и видео с изображением нарушителей в официальный Instagram комитета – @dorogi_lo.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 15 апреля в Ленинградской области стартовал второй этап весенней просушки региональных дорог.