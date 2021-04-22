Продление ограничительных мер: в Финляндии раньше 25 мая границы не откроют

При этом из стран Европы свободно въехать сюда есть возможность только из Исландии.

Потому как границы Финляндии продолжают быть закрытыми на замок для большей части стран по крайне мере до 25 мая. Об этом сообщается на сайте пограничной охраны Финляндии.

Отмечается, что россиянам нет необходимости планировать поездки на территорию Финляндии. И это как минимум на следующие несколько месяцев. Ведь власти государства продлили ограничения даже на границе с другими странами Шенгенского соглашения.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что итальянский посол в России Паскуале Терраччано заявил, что возобновление туристического обмена эти летом произойдет наверняка. Однако он не может утверждать, что это случится именно второго июня.