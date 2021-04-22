В АТОР попросили не ждать открытия Черногории и Италии

В АТОР попросили не ждать открытия Черногории и Италии
В АТОР рассказали, что не планируется авиасообщение до Черногории и отдых в Италии. Фото: Pixabay

У тех, у кого еще теплится надежда на открытие авиасообщения с Черногорией и скорое открытие Италии могут успокоиться. В Ассоциация туроператоров сообщили, что надежд на это нет.

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе рассказала, что по информации Ассоциации авиасообщение с Черногорией и внезапное открытие Италии не планируется.

Однако есть и хорошие новости. Ломидзе рассказала, что по информации Ассоциации, дата открытия авиасообщения с Египтом очень близка. Это будет сделано отнюдь не на майские праздники, как бы этого не хотелось россиянам.

Рейсы до Египта намереваются возобновить примерно к середине мая.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор обязал прибывающих из Турции и Танзании россиян дважды сдавать тест на выявление коронавируса.

Также Gazeta.spb.ru писала, что итальянский посол в России Паскуале Терраччано заявил, что возобновление туристического обмена эти летом произойдет наверняка. Однако он не может утверждать, что это случится именно второго июня.

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