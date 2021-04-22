В Кремле прокомментировали «миграцию» ученых из России

В Кремле прокомментировали &#171;миграцию&#187; ученых из России
Фото: сайт Президента России

Россия не видит трагедии в миграции некоторых ученых за рубеж. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, речь в данном случае идет именно о миграции, а не об оттоке. Песков подчеркнул, что ученые являются свободными людьми, которые работают над максимально интересными для них проектами.

Как сообщили «РИА Новости», в то время, когда одни ученые уезжают в иностранные лаборатории, другие возвращаются в Россию, подчеркнул Песков. Специалисты подбирают для себя наиболее комфортные условия труда.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России ученые опровергли мифы о последствиях вакцинации от COVID-19.

Дмитрий Песков ученые


 

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