Опрокинувшийся на заводе «Пелла» траулер поставили на ровный киль

Опрокинувшийся на заводе &#171;Пелла&#187; траулер поставили на ровный киль
ЧП на судостроительном заводе "Пелла". Фото: скриншот "ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн | СПб"

Сегодня на судостроительном заводе «Пелла» в Кировском районе Ленобласти восстановили устойчивость строящегося судна «Скорпион», при опрокидывании которого в марте погибли два человека. Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ продолжает расследование уголовное дела.

В пятницу, 22 апреля, был произведен подъем судна и постановка его на ровный киль. Следователи провели дополнительные осмотры места происшествия, изъяли конструкторскую документацию, также допрашиваются свидетели.

«По уголовному делу проведены осмотры места происшествия, изъята необходимая конструкторская и техническая документация, получены видеозаписи с камер наружного наблюдения, допрошено более 130 свидетелей и очевидцев произошедшего, изъята медицинская документация», — сообщили на сайте СУ СК РФ по Ленобласти.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, сигнал о ЧП на «Пелле» правоохранители получили 30 марта после 15:00. На месте они установили, что у пирса перевернулось судно «Скорпион». Начало затапливать трюмы. По предварительным данным, произошло нарушение балласта, в результате чего судно наклонилось на правый борт и оказалось частично затоплено. В результате происшествия погибло 2 работников, пострадало 2 человека, 6 человек выбрались самостоятельно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после ЧП на борту строящегося рыболовецкого траулера на заводе «Пелла» уголовное дело возбудили по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

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