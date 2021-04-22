Российские авиакомпании смогут летать в 15 стран

Авиасообщение при этом восстановлено не со всеми странами в списке. Фото: pixabay.com

Авиасообщение при этом восстановлено не со всеми странами в списке. Фото: pixabay.com

Им выдали соответствующие допуски, но авиасообщение пока что восстановлено далеко не со всеми странами.

Российские авиакомпании получили допуски на регулярные рейсы в 15 стран. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

За границу сможет летать не только «Аэрофлот», но также «Уральские авиалинии», «Сибирь», «Азур Эйр», «Икар», Nordwind и Red Wings. Они получили допуск на полеты в Азербайджан, Армения, Белоруссия, Иордания, Китай, Северная Македония, Молдавия, Марокко, Сербия, Словения, Таиланд, Хорватия, Черногория, а также Кипр и Мальдивские острова.

В ведомстве отметили, что допуск не означает, что с данными странами восстановлено авиасообщение. Это значит, что авиакомпании возобновят полеты, когда будет принято соответствующее решение.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что авиасообщение с Египтом планируют начать в середине мая.