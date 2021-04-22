Авиасообщение с Египтом планируют начать в середине мая

Авиасообщение с Египтом в России планируют на середину мая. Фото: Pixabay

Авиасообщение с Египтом в России планируют на середину мая. Фото: Pixabay

Самолеты до Египта хотят пустить уже в середине мая. Об этом сообщается в Ассоциация туроператоров.

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе рассказала, что по информации Ассоциации дата открытия авиасообщения с Египтом планируется совсем скоро.

Однако Ломидзе заявила, что сделано это будет отнюдь не на майские, праздники, как бы этого не хотелось россиянам.

Рейсы до Египта намереваются возобновить примерно к середине мая.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что границы Финляндии продолжают быть закрытыми на замок для большей части стран по крайне мере до 25 мая точно. При этом из стран Европы свободно въехать сюда есть возможность только из Исландии.

Также Gazeta.spb.ru писала, что итальянский посол в России Паскуале Терраччано заявил, что возобновление туристического обмена эти летом произойдет наверняка. Однако он не может утверждать, что это случится именно второго июня.