Врач рассказал, как просыпаться бодры по утрам

Врач рассказал, как просыпаться бодры по утрам
Самое важное в поддержании иммунитета это здоровый сон. Фото: pixabay.com

Он поделился «правилом 90 минут», которое поможет высыпаться и чувствовать себя хорошо.

Врач заявил, что иногда неважно, сколько часов человек спал, главное – не просыпаться посреди цикла сна. Он, уверяет эксперт, длится полтора часа. Ролик с информацией опубликован в TikTok.

У сна есть несколько циклов, каждый из которых длится 90 минут. Можно почувствовать себя бодрым, если просыпаться в конце одного из них. Врач посоветовал отсчитывать по 90 минут от времени, в которое нужно проснуться, чтобы понять, во сколько лучше всего ложиться спать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что учёные установили, что у любителей шоколада и хлебобулочных изделий повышается риск ранней смерти.

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