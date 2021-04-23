Задержаны «медики», продавшие пенсионерке лекарство от тромбоза за 90 тысяч рублей

Задержаны «медики», продавшие пенсионерке лекарство от тромбоза за 90 тысяч рублей
Спустя несколько дней этот же курьер принес пенсионерке еще упаковку лекарства, за которое она заплатила  «льготную» цену – 30 тысяч рублей. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Полиция задержала участников организованной группы, которые под видом врачей из городского гериатрического центра обзванивали пенсионеров, рассказывали про страшные диагнозы, но тут же предлагали «чудо»-препарат, способный помочь. В действительности под видом дорогостоящих лекарств пожилым людям реализовывались биологически активные добавки.

Среди задержанных — 36-летний уроженец Ростовской области и 26-летний уроженец одного из сопредельных государств. По версии оперативников, именно ростовчанин стал непосредственным организатором противоправной схемы, второй мужчина выполнял роль диспетчера, обзванивая потенциальных клиентов, а позже приходя к ним под видом доставщика лекарств.

Спустя несколько дней этот же курьер принес пенсионерке еще упаковку лекарства, за которое она заплатила «льготную» цену – 30 тысяч рублей. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Так, одной из жертв стала 84-летняя жительница Выборгского района Петербурга. В марте ей поступил звонок от «врача», который в телефонном режиме диагностировал у пожилой женщины тромбоз сосудов, который может привести к серьезным последствиям. Обескураженная женщина поверила в слова «специалиста» и согласилась приобрести у него медицинский препарат, который должен был ей помочь.

Спустя какое-то время к ней в квартиру на проспекте Художников пришел курьер-доставщик, которому она передала 60 тысяч рублей в обмен на баночку «чудо»-средства. Это был не последний визит «медиков» в квартиру пенсионерки. Спустя несколько дней этот же курьер принес пенсионерке еще упаковку лекарства, за которое она заплатила «льготную» цену – 30 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество).

У оперативников есть все основания полагать, что к противоправной деятельности также может быть причастна 32-летняя жена организатора схемы, которая, по некоторым данным, выполняла роль второго диспетчера.

В настоящее время устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанных. Оба мужчины задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пенсионерка погибла под колесами машины в Селезневе.

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