Задержаны «медики», продавшие пенсионерке лекарство от тромбоза за 90 тысяч рублей

Спустя несколько дней этот же курьер принес пенсионерке еще упаковку лекарства, за которое она заплатила «льготную» цену – 30 тысяч рублей. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Спустя несколько дней этот же курьер принес пенсионерке еще упаковку лекарства, за которое она заплатила «льготную» цену – 30 тысяч рублей. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Полиция задержала участников организованной группы, которые под видом врачей из городского гериатрического центра обзванивали пенсионеров, рассказывали про страшные диагнозы, но тут же предлагали «чудо»-препарат, способный помочь. В действительности под видом дорогостоящих лекарств пожилым людям реализовывались биологически активные добавки.

Среди задержанных — 36-летний уроженец Ростовской области и 26-летний уроженец одного из сопредельных государств. По версии оперативников, именно ростовчанин стал непосредственным организатором противоправной схемы, второй мужчина выполнял роль диспетчера, обзванивая потенциальных клиентов, а позже приходя к ним под видом доставщика лекарств.

Так, одной из жертв стала 84-летняя жительница Выборгского района Петербурга. В марте ей поступил звонок от «врача», который в телефонном режиме диагностировал у пожилой женщины тромбоз сосудов, который может привести к серьезным последствиям. Обескураженная женщина поверила в слова «специалиста» и согласилась приобрести у него медицинский препарат, который должен был ей помочь.

Спустя какое-то время к ней в квартиру на проспекте Художников пришел курьер-доставщик, которому она передала 60 тысяч рублей в обмен на баночку «чудо»-средства. Это был не последний визит «медиков» в квартиру пенсионерки. Спустя несколько дней этот же курьер принес пенсионерке еще упаковку лекарства, за которое она заплатила «льготную» цену – 30 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество).

У оперативников есть все основания полагать, что к противоправной деятельности также может быть причастна 32-летняя жена организатора схемы, которая, по некоторым данным, выполняла роль второго диспетчера.

В настоящее время устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанных. Оба мужчины задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пенсионерка погибла под колесами машины в Селезневе.