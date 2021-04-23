Новые матчи Евро-2020 и вспышка COVID-19 в школе – последнее о коронавирусе в Петербурге

УЕФА намеревается перенести в Петербург новые матчи Евро-2020, в городе возобновляют диспансеризацию, в Красногвардейском районе подняли шум из-за «вспышки» COVID-19 в одной из школ, а авиакомпаниям разрешили летать из Северной столицы еще в три страны. Gazeta.SPb рассказывает последние новости о пандемии в городе на Неве.

Пандемия коронавируса вновь вносит коррективы в проведение чемпионата Европы по футболу. Ожидается, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) примет решение перенести матчи группового этапа чемпионата Европы из Дублина в Петербург. Об изменениях могут объявить уже сегодня, 23 апреля. В этом случае Северная столица примет матчи Польши, Словакии и Швеции. Они были запланированы на 14, 18 и 23 июня.

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Петербурге Алексей Сорокин уже заявил, что поле в Северной столице выдержит нагрузку дополнительных матчей.

Уже известно, что Петербург ждет иностранных болельщиков на время турнира. Пока авиакомпании могут летать между Северной столицей России и Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Иорданией, Китаем, Северной Македонией, Молдавией, Марокко, Сербией, Словенией, Таиландом. Накануне стало известно и о том, что авиакомпаниям разрешают начать полеты на Кипр, в Черногорию и Хорватию.

Отметим, что пока в Петербурге заболеваемость коронавирусом идет на спад. За сутки к 22 апреля в городе выявили 682 заболевших. Всего за время пандемии коронавирусом заболело более 410 тыс. горожан.

Ограничительные меры в городе пока ослабляют. Так, из-за улучшения эпидемиологической ситуации и снижения распространения инфекции было решено возобновить проведение диспансеризации и профилактических осмотров.

Накануне также появились сообщения о том, что в одной из школ Красногвардейского района – вспышка коронавируса. Позже в районной администрации заявили, что новости являются фейком. Там уточнили, что в школе коронавирусом заражены несколько человек, но вспышкой назвать это нельзя.