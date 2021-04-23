Власти Петербурга направят более 500 млн рублей на исследования и науку

Власти Петербурга направят более 500 млн рублей на исследования и науку
Сфера науки будет поддержана. Фото: pixabay

Петербургские власти в этом году выделят свыше 500 млн рублей на развитие науки и исследований, а также на раскрытие потенциала молодых ученых.

Как сообщили в Смольном, финансирование пойдет, в частности, на наработки ученых в области искусственного интеллекта, умной линзы и других областей биоинтерфейса. Также заинтересованность властей вызвал проект дистанционного управляемых насекомых с сенсорными функциями, создание умной одежды и другое.

Кроме того, планируется вернуться к направлению Blue Sky Research — комплексу исследований, направленному на решение глобальной проблемы. Для развития направления Смольный намерен учредить конкурс грантов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что более 10,7 млн рублей пойдет на капитальный ремонт городских фонтанов и фонтанных комплексов.

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