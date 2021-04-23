Жители дома на Бутлерова выступили против строительства дельфинария на их улице

Вопрос строительства на участке возле жилого дома №40 на улице Бутлерова обсудили на выездном совещании. В беседе приняли участие местные жители, чиновники и представители застройщика ООО «Спортлайф».

На застройку выделен участок 8 563 квадратов. Сейчас земля используется как стоянка, здесь также есть остатки сгоревших построек и мусор.

«Спортлайф» хочет здесь построить спорткомплекс и объединить его с дельфинарием, но местные жители не хотят дельфинарий на своей улице.

Ещё есть проблема — транспортная доступность района. Здесь есть одна дорога без тротуара. Петербуржцы считают, что она не справиться с потоком машин в случае строительства.

Гендир «Спортлайф» Игорь Костов отметил, что договор с дельфинарием ещё не подписан. Горожане думают, что дельфины появятся в новом здании сразу после его ввода в эксплуатацию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что банки передали коллекторам рекордный объем долгов россиян.