Жители дома на Бутлерова выступили против строительства дельфинария на их улице

Жители дома на Бутлерова выступили против строительства дельфинария на их улице
Ещё есть проблема - транспортная доступность района. Фото: Google Maps

Вопрос строительства на участке возле жилого дома №40 на улице Бутлерова обсудили на выездном совещании. В беседе приняли участие местные жители, чиновники и представители застройщика ООО «Спортлайф».

На застройку выделен участок 8 563 квадратов. Сейчас земля используется как стоянка, здесь также есть остатки сгоревших построек и мусор.

«Спортлайф» хочет здесь построить спорткомплекс и объединить его с дельфинарием, но местные жители не хотят дельфинарий на своей улице.

Ещё есть проблема — транспортная доступность района. Здесь есть одна дорога без тротуара. Петербуржцы считают, что она не справиться с потоком машин в случае строительства.

Гендир «Спортлайф» Игорь Костов отметил, что договор с дельфинарием ещё не подписан. Горожане думают, что дельфины появятся в новом здании сразу после его ввода в эксплуатацию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что банки передали коллекторам рекордный объем долгов россиян.

дельфинарий калининский район новости СПб санкт-петербург


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жители дома на Бутлерова выступили против строительства дельфинария на их улице
В Вербное воскресенье в Петербурге автобусы будут чаще ходить к кладбищам
В Петербурге по факту ДТП, в котором пострадала школьница, проводится проверка
Банки передали коллекторам рекордный объем долгов россиян
Циклон «Зохан» нагонит на Петербург дожди и снежную крупу
Как петербургский Горизбирком устроил «итальянскую» забастовку после ...
Поселок Селезнёво, Звездная улица и проспект Ветеранов: ДТП с пенсионерами ...
Власти Петербурга направят более 500 млн рублей на исследования и науку