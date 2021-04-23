В Польше намерены уничтожить 6 млн кур, гусей и уток из-за птичьего гриппа

В Польше намерены уничтожить 6 млн голов птицы из-за птичьего гриппа.

С 1 января по 19 апреля в стране было зафиксировано 202 очага птичьего гриппа, 69 из них — в Великопольском воеводстве, в котором находилось более 1,5 млн птиц, 64 — в Мазовецком воеводстве, где было 3,7 млн голов птицы, сообщает радиоcтанция RMF.

Забить придется 6 млн кур, гусей, индюшек и уток. По словам представителя Польской ассоциации производителей птицы Анджея Данеляка, с таким серьезным кризисом страна сталкивается впервые.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что штамм H5H5 гриппа был выявлен в Бельгии на птицеферме недалеко от границы с Францией. Точнее, это деревня Менен на западе страны. От гриппа там погибли 600 птиц и 151 тыс. птиц из-за этого были забиты, так как есть опасность передачи инфекции человеку.