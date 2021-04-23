Санкт-Петербург примет перенесённые из Дублина и Бильбао матчи Евро-2020

Санкт-Петербург примет перенесённые из Дублина и Бильбао матчи Евро-2020
Ранее Дублин и Бильбао сообщали, что не пустят зрителей на трибуны во время Евро-2020. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Перенесенные из Дублина и Бильбао матчи Евро-2020 пройдут в Севилье и Санкт-Петербурге, сообщает глава Польского футболсоюза Збигнев Бонек.

В городе на Неве будет 3 матча: 14 июня. Польша — Словакия; 18 июня. Швеция — Словакия; 23 июня. Швеция — Польша.

Дублин и Бильбао сообщали, что не пустят зрителей на арену. В УЕФА перенесли матчи в другие города. Дублин и Бильбао не понравилось такое решение. Они хотят судиться с УЕФА.

Евро-2020 будет летом этого года. Сейчас готовы принять игры со зрителями не только Северная столица, но и Амстердам, Рим и другие.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Андрей Аршавин оценил шансы сборной России на Евро-2020. По его словам, у российской сборной хорошие перспективы. По его словам, ключевая игра группового этапа с Данией состоится в Копенгагене, но сборная отлично готова и покажет хороший результат.

Евро 2020 лето 2021


 

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