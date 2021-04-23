Санкт-Петербург примет перенесённые из Дублина и Бильбао матчи Евро-2020

Перенесенные из Дублина и Бильбао матчи Евро-2020 пройдут в Севилье и Санкт-Петербурге, сообщает глава Польского футболсоюза Збигнев Бонек.

В городе на Неве будет 3 матча: 14 июня. Польша — Словакия; 18 июня. Швеция — Словакия; 23 июня. Швеция — Польша.

Дублин и Бильбао сообщали, что не пустят зрителей на арену. В УЕФА перенесли матчи в другие города. Дублин и Бильбао не понравилось такое решение. Они хотят судиться с УЕФА.

Евро-2020 будет летом этого года. Сейчас готовы принять игры со зрителями не только Северная столица, но и Амстердам, Рим и другие.