Что нужно знать о матери Меган Маркл, которая очаровала королеву Елизавету II

Мы мало знаем о матери супруги принца Гарри, Меган Маркл. Дория Рэгланд была единственным членом семьи Меган на ее свадьбе, она смогла очаровать саму королеву и всегда была опорой для своей дочери. Что еще известно о матери актрисы, которую сегодня многие обвиняют в разрушении королевской семьи?

Родилась не в Калифорнии

Меган Маркл полностью соответствует представлению о девушке из Калифорнии. Но, как оказалось, семья ее матери Дории Рэгланд на самом деле имеет корни на среднем Западе.

Бабушка и дедушка Рэгланд Нетти и Джеймс Арнольд встретились в Кливленде, штат Огайо, в отеле «Сент-Реджис», где Нетти работала лифтером, а Джеймс — посыльным. У пары было несколько детей, в том числе мать Рэгланд, Жаннетта.

Жаннетта дважды была замужем: сначала за Джозефом Джонсоном, потом за отцом Рэгланд и дедом Меган, Элвином Рэгландом.

Семья не осталась в Огайо, и вскоре после рождения матери Меган переехала в Лос-Анджелес. Элвин был неплохим костюмером, известным тем, что открыл магазин на модном рынке Мелроуз Трейдинг Пост.

Социальный работник и инструктор по йоге

Когда Меган Маркл говорит о своей матери, она часто отмечает, что Дория Рэгланд — инструктор по йоге и социальный работник. Для Меган профессия матери – показатель ее доброго характера. Актриса признавалась, что такое качество Дории сделало ее замечательным родителем.

«Я нахожу у нее много поддержки и понимания», — отмечала Меган.

Известно, что после того, как было объявлено о предстоящей свадьбе Меган и Гарри, Дарии пришлось оставить должность социального работника. Инсайдеры отмечали, что в клинику, где работала мать Меган, постоянно названивали журналисты, прося о встречах с родительницей будущей жены принца Гарри.

Научила Меган быть гурманом

Еще в 2014-м году Меган Маркл вела свой блог. Тогда она посвятила отдельный пост матери, раскрыв некоторые подробности о ее личности. Как сообщала актриса, именно мама привила ей любовь к хорошей кухне.

Меган отметила, что Рэгланд также «любит картофельные чипсы и лимонные пирожные». Среди других особенностей своей матери она выделила ее любовь к песне Эла Грина «Позвони мне».

С отцом Меган ее свел Голливуд

Как рассказывала Меган Маркл, ее родители познакомились в конце 1970-х. Ее отец был режиссером-осветителем мыльной оперы, а мама – временным работником в студии.

«Мне нравится думать, что его привлекали ее милые глаза и ее афро, плюс их общая любовь к антиквариату. Как бы то ни было, они поженились и родили меня», — признавалась Меган. Пара развелась, когда дочери было всего два года.

Их расставание было мирным, а Меган росла рядом с обоими родителями.

Дория Рэгланд очаровала королеву

Очевидно, что королеве Великобритании нелегко угодить, но, по всей видимости, она была полностью очарована свободолюбивой Дорией Рэгланд.

Рэглfнд был единственным членом семьи Меган Маркл, который присутствовал на королевской свадьбе, и, по-видимому, она произвела такое хорошее впечатление на королеву Елизавету, что та пригласила ее провести Рождество с семьей в их поместье в Сандрингеме. Таким образом, она стала первой не королевской особой в истории монархии, которая была приглашена провести Рождество в этом поместье. Даже Кейт Миддлтон не удостаивалась такой чести до того, как вышла замуж за Уильяма.

Королева была не единственным членом королевской семьи, восхищенным Рэгланд. СМИ отмечали, что Чарльз и Камилла Паркер-Боулз также были очарованы своей новой родственницей, когда пили чай перед свадебными торжествами.

Одобрила решение герцогов уехать

В своем ошеломляющем интервью с Опрой Уинфри Меган Маркл рассказала, что королевская семья запретила выходить ей из дома. В тот период ее мать поддержала жену принца Гарри. Судя по всему, Дория была встревожена, увидев дочь во время своего визита в 2019-м году. Как утверждала Меган, им двоим не разрешали выйти в город, чтобы выпить по чашке кофе.

Конечно, Рэгланд была в восторге, узнав о решении Меган и Гарри покинуть королевскую семью.

Мать вдохновила Меган на благотворительность

Летом 2020 года, во время пандемии, принц Гарри и Меган Маркл вызвались доставить еду для Лос-анджелесского благотворительного проекта Angel Food. Известно, что именно Дория подала им эту идею.

Сама Меган признавалась: стремление делиться она переняла от матери, как и многое другое.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что общественность предрекла принцу Гарри и Меган Маркл скорый развод.