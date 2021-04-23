Нападения на салоны с драгоценностями в Петербурге: мужчина ограбил ювелирный, чтобы расплатиться по кредитам

В пятницу, 23 апреля, неизвестный мужчина ограбил ювелирный салон на Звездной улице, 8. В 10 утра петербуржец в маске ворвался в магазин, разбил витрины и выкрал размещенные в них украшения.

Злоумышленнику удалось сбежать, но уже спустя полтора часа сотрудники правоохранительных органов задержали неудавшегося грабителя на Московском шоссе. Преступником, как рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области, оказался 45-летний местный житель.

Мужчина — безработный, но к уголовной ответственности раньше не привлекался. По словам петербуржца, на ограбление он пошел вынужденно — набрал множество кредитов, не рассчитав свои финансовые возможности. К решению проблемы должник подошел оригинально, но его план, к счастью, провалился. Похищенное имущество в полном размере у грабителя изъяли, а его самого доставили в отделение полиции.

Возможно, в этот раз злоумышленник действительно оказался в безвыходном положении, и на преступные действия его толкнуло отчаяние. Похожая ситуация произошла в сентябре 2020 года в ювелирном магазине на Стародеревенской улице. Посетитель, когда сотрудник салона демонстрировал ему ассортимент украшений, внезапно вырвал у него из рук два браслета и попытался скрыться.

Правда, и в этот раз далеко преступник не ушел — уже через несколько часов его задержала полиция.

Сдается, однако, разбойники не всегда оправдывают свои поступки тяжелой жизненной ситуацией и стихийным порывом. Так, 8 марта жертвой нападения грабителей стал магазин на проспекте Науки в Калининском районе. Преступники проникли в салон, забрали пять планшетов с драгоценностями и исчезли. Задержать их пока не удалось, а сумма ущерба устанавливается.

Наконец, последний день лета прошлого года выдался нелегким для сотрудников торгового комплекса «Парнас», где находится ювелирный магазин. Вечером в корнер забежали трое неизвестных, вооруженных молотками, — их лица были скрыты под масками. Они разбили витрины и забрали несколько планшетов с цепочками, подвесками, браслетами, кольцами и перстнями. Преступников пока так и не нашли.