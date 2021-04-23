Попытка номер пять. Активистка рассказала, что сделать, чтобы озеленение Гостиного двора удалось

В Петербурге к середине мая вдоль Гостиного двора должны появиться 34 саженца, — комитет по благоустройству решил предпринять пятую попытку по озеленению этого участка. Как отмечает координатор общественного движения «Деревья Петербурга» Мария Тиника, из раза в раз специалисты повторяют одни и те же ошибки, высаживая на этом участке деревья.

Ранее Государственная административно-техническая инспекция сообщила о том, что выдала разрешение на посадку 34 саженцев у Гостиного двора. Заказчиком работ выступает комитет по благоустройству, который возглавляет Сергей Малинин (координирует деятельность ведомства вице-губернатор Николай Бондаренко).

В 1947-м году там высадили липовую аллею, в начале 2000-х, когда проходила реконструкция Невского проспекта, деревья пересадили на Смольную набережную. В 2005-м году там высадили 44 липы, которые заболели, но поправились, когда их пересадили в другое место. В 2009-м году там попытались посадить клены, они заболели и вскоре погибли. Их заменили вязы, до наших дней дотянули только 11 деревьев, которые, как отметила в разговоре с Gazeta.SPb Мария Тиника, вынуждены «выживать».

В 2020-м году комитет по благоустройству заявил, что, если деревья погибнут, высаживать на этом месте больше ничего не будут.

Ведомству потребовалось время, чтобы услышать петербуржцев, которые не раз заявляли, что им нужны деревья у Гостиного двора. Горожанам не хватало пышных крон, чтобы укрываться в жаркую солнечную погоду.

По слова Марии Тиники, из года в год комитет по благоустройству повторял одну и ту же ошибку – реконструкция проспекта начала 2000-х годов не дает возможности посадить у Гостиного двора липы, клены, лубы и другие. Деревьям тесно в «земляных кругах», которые появились у «Гостинки». Единственный выход – реконструировать газон для устройства двухрядной аллеи.

«Если опять будут пытаться посадить в то, что есть, то лучше бы это были быстрорастущие и неприхотливые породы. Здесь когда-то росли тополя до 1936 года. Вот они могут выдержать», — уточнила координатор общественного движения.