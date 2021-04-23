Сеть «Светофор» откроет в Петербурге еще 15 супермаркетов

Сеть &#171;Светофор&#187; откроет в Петербурге еще 15 супермаркетов
Также "Светофор" работает над созданием полноценной сети доставок. Фото: Baltphoto/Виктория Ламзина

Компания «Светофор» продолжает захватывать торговый рынок Петербурга. Только в прошлом году в городе открылись 12 супермаркетов с низкими ценами.

Как сообщает «Фонтанка», ссылаясь на гендиректора сети Игоря Ягупова, в этом году в планы «Светофора» входит открытие 10-15 точек в районах Петербурга. По мнению Ягупова, именно в Северной столице сконцентрирован человеческий и экономический потенциал. Всего в перспективе компания планирует расширить сеть в городе до 50 магазинов.

По мнению аналитиков рынка, компания вполне сможет реализовать свои цели, учитывая высокую заинтересованность покупателей в формате супермаркетов с низкими ценами.

Также «Светофор» работает над созданием полноценной сети доставок, правда в настоящий момент в небольшом радиусе от торговой точки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что торговые центры Петербурга попросили полностью открыть фуд-корты.

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