Кипр введет жесткий карантин с понедельника

Кипр введет жесткий карантин с понедельника
Фото: pixabay

Совет министров Кипра намерен ужесточить карантин. Причиной таких мер стало ухудшение эпидемиологической ситуации с COVID-19.

Так, с 26 апреля до 9 мая комендантский час будет действовать с 21:00 до 5:00. Власти также запрещают собрания, приостанавливают работу всего общепита, всех магазинов розничной торговли, кроме продуктовых.

Как сообщили «РИА Новости», из дома можно выйти раз в сутки. Для того чтобы покинуть жилище, потребуется отправить специальное уведомление. Церковные службы будут совершаться без присутствия верующих, за исключением Пасхи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россия и Египет договорились о возобновлении авиасообщения.

карантин кипр пандемия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Илон Маск о городе на Марсе: земляне станут космическим видом, «но многие ...
Жителя Всеволожска заподозрили в смертельном избиении пожилой матери
Соседи отомстили водителю, припарковавшему машину на контейнерной площадке ...
Кипр введет жесткий карантин с понедельника
В Петербурге оштрафовали и арестовали 136 участников несогласованной акции ...
Матвиенко предложила сократить количество новогодних выходных из-за ...
В Петербурге женщина родила 11-го ребенка
Сеть «Светофор» откроет в Петербурге еще 15 супермаркетов