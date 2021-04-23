Кипр введет жесткий карантин с понедельника

Совет министров Кипра намерен ужесточить карантин. Причиной таких мер стало ухудшение эпидемиологической ситуации с COVID-19.

Так, с 26 апреля до 9 мая комендантский час будет действовать с 21:00 до 5:00. Власти также запрещают собрания, приостанавливают работу всего общепита, всех магазинов розничной торговли, кроме продуктовых.

Как сообщили «РИА Новости», из дома можно выйти раз в сутки. Для того чтобы покинуть жилище, потребуется отправить специальное уведомление. Церковные службы будут совершаться без присутствия верующих, за исключением Пасхи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россия и Египет договорились о возобновлении авиасообщения.