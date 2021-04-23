В Лопухинском саду 30 невест танцевали танец весны и любви

Сегодня в Лопухинском саду прошел флешмоб танцующих невест. Активисты «Города перемен» решили обратить внимание петербургских властей на нехватку мест для церемоний бракосочетания.

На сегодняшний день в Северной столице можно оформить брак в четырех дворцах и 18 районных загсах, а вот выездных церемоний в нашем городе нет.

Между тем, в Москве молодожены могут обменяться кольцами в особняках, на стадионах, в парках и музеях. Активисты отмечают, что подобная услуга пользовалась бы популярностью и в Петербурге, ведь горожане смогли бы проводить свадьбы еще и в белые ночи.

Доход от таких мероприятий может принести около 500 млн рублей в бюджет ежегодно. Кроме того, это повысит туристическую привлекательность Северной столицы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в начале февраля будущие молодожены выстраивались у ЗАГСА на Английской набережной ради записи на июль.