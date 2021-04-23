На юге Северной столицы жители увидели бойкую куропатку, строившую ворон

В Петербурге во Фрунзенском районе заметили куропатку, которая теперь является грозой всех ворон. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «Птицы СПб и России».

Так жителям города на Неве не дает покоя мысль, как в центре города затесалась постоялица полей.

Очевидец происходящего сообщила, что во Фрунзенском районе, недалеко от школы, она увидела бойкую куропатку, которая невероятно ловко нападала на ворон.

Женщина поделилась эмоциями от неожиданной встречи, отметив, что куропатка «гоняла ворон бегом и с песней».

Также пользователи в группе думают, что птичка сейчас ищет себе место для жительства, так и оказалась в черте Петербурга.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, как бобры, кабаны, лисы и еноты гуляют по улицам Петербурга. В центре Северной столицы обнаружили внезапного «гостя»: в арке дома на Ярославской улице сидел бобр.