В Роспотребнадзоре в нерабочие дни посоветовали держаться подальше от толпы

Роспотребнадзор просит не забывать о мерах по противодействию коронавируса. Фото: pixabay

Роспотребнадзор просит не забывать о мерах по противодействию коронавируса. Фото: pixabay

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов объяснил, что все еще есть необходимость по возможности держаться подальше от общественных и многолюдных мест, а также свести к минимуму поездки общественном транспорте. Об этом он сообщил в беседе с «РЕН ТВ».

Александр Горелов уверен, что объявленные нерабочими дни не станут катализатором для повышения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

Однако Горелов отметил, что несмотря ни на что, во время продолжительных выходных не стоит забывать о мерах по противодействию коронавируса.

Эксперт заявил о том, что стоит побаиваться скоплений людей и даже на улице, хотя там риск заболеть гораздо ниже, нежели в закрытом пространстве.

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